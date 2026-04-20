Puganteng Koreano, arestado sa Las Piñas

Inaresto ng Bureau of Immigration ang isang puganteng South Korean sa Las Piñas City na pinaghahanap dahil sa umano’y pagkakasangkot sa ilegal na operasyon ng sugal.
Kinilala ang suspek na si Lee Jong-Hak, 37 taong gulang, na nadakip sa Barangay Pamplona Dos sa isinagawang operasyon. Ayon sa Immigration, nag-ugat ang pag-aresto sa red notice na inilabas ng Interpol laban sa kanya noong 2025.
Mayroon ding arrest warrant na inilabas ang Incheon District Court kaugnay ng kanyang pagkakasangkot sa ilegal na pagsusugal.