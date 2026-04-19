'Pitik Queen,' naglunsad ng charity para sa mg abatang nasa isolated communities

Si Ian Mark Kamangkang, na kilala online bilang “Pitik Queen,” ay nagsimula ng Pitik Charity matapos makakita ng mga bidyo ng mga batang naninirahan sa mga isolated sitio, kung saan ang ilan ay kailangang maglakad nang hanggang 16 oras, tumatawid sa bundok at ilog.
“Sinabi ko sa kaibigan ko, ‘Tulungan mo ako, gusto kong magbigay ng ayuda sa mga batang hindi makapasok sa paaralan,’” aniya.
Ang inisiyatibang ito ay pinamamalakad ng mga volunteers na nare-recruit sa pamamagitan ng social media upang maghatid ng mainit na pagkain at food packs sa mga lugar na hindi regular na naaabot ng gobyerno. Nakikipag-ugnayan din ang grupo sa mga lokal na opisyal upang matiyak ang kaligtasan sa bawat operasyon.
Ayon kay Kamangkang, pinopondohan ang outreach mula sa kinikita niya sa online content at public appearances.
Bagama’t nagbibigay ito ng agarang tulong, itinatampok din ng inisyatiba ang mas malalaking hamon sa mga liblib na komunidad, kabilang ang kakulangan sa imprastruktura at access sa edukasyon.
Ayon sa mga lokal na opisyal, nakatutulong ang ganitong mga inisyatiba bilang dagdag sa mga programa ng gobyerno, ngunit nangangailangan pa rin ng pangmatagalang solusyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pamumuhunan sa mga batayang serbisyo.