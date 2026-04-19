Dating Ombudsman Martires, handang humarap sa Kamara hinggil sa impeachment ni VP Sara

Iginiit ni dating Ombudsman Samuel Martires na nararapat nang itigil ang mga pagdinig ng House Justice Committee hinggil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
Ayon kay Martires, hindi na maganda ang direksiyon ng mga proceedings dahil nagiging parang “fishing expedition” na lamang ito—isang paghahanap ng kung sino pa ang maaaring masiraan o madamay.
Gayunman, tiniyak din ni Martires na handa siyang humarap sa Kamara sakaling hilingin ang kanyang panig kaugnay ng kontrobersiya.
Si Martires ay isa sa mga pinangalanan ni Ramil Madriaga sa nagdaang hearing ng House Justice Committee na tumanggap daw ng pera mula sa confidential funds ni VP Sara na itinanggi naman ng dating Ombudsman.