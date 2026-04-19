3 menor de edad, nasagip matapos ma-stranded sa hiking sa Bontoc

Iniligtas ng pulisya ang tatlong menor de edad na na-stranded habang nagha-hiking sa isang bulubunduking lugar sa Bontoc, Mountain Province, ayon sa Philippine National Police (PNP) nitong Sabado.
Nagsagawa ng rescue operation ang mga tauhan ng Bontoc Municipal Police Station sa Sitio Agkuyo, Barangay Samoki, matapos makatanggap ng tawag mula sa isa sa mga kabataan.
Ayon sa ulat, nagte-trekking ang grupo nang marating nila ang isang bangin kung saan hindi na sila makabalik paakyat.
Isa sa mga menor de edad ang nakontak ang pulisya sa pamamagitan ng hotline, na nagbunsod ng agarang responde.
Gumamit ng rappelling techniques ang mga rescuer, kabilang ang mga pulis at criminology interns, upang marating ang mga na-stranded sa lugar.
Ligtas na naihatid ang tatlo sa mas mataas na lugar at walang naitalang malubhang pinsala.
Hindi isinapubliko ng mga awtoridad ang pagkakakilanlan ng mga menor de edad.