Zaldy Co arestado na; pagbabalik-bansa, pinagtutulungan

Nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation (NBI) sa Department of Justice (DOJ) at iba pang ahensya ng gobyerno para sa pagbabalik sa bansa ng dating Congressman na si Zaldy Co.
Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, wala pa silang natatanggap na opisyal na instruksyon, ngunit nagpapatuloy ang kanilang koordinasyon sa Philippine Center on Transnational Crime (PCTC).
Hindi rin isinasantabi ni Matibag ang posibilidad na gumamit si Co ng ibang dokumento sa kanyang pagtawid sa Prague, Czech Republic, lalo na’t kanselado na ang kanyang personal at diplomatic passport.
Samantala, wala pang kumpirmasyon sa mga ulat na nakakuha ang dating mambabatas ng pasaporte mula sa Portugal.