Krisis sa krudo, posibleng ikasaid ng 1.34 milyong Pilipino sa kahirapan

Isang pag-aaral sa posibleng epekto ng patuloy na krisis sa langis sa mga pamilyang Pilipino ang nagsabing nasa 1.34 milyong Pilipino ang maaaring maitulak sa ilalim ng poverty line pagsapit ng 2026.
Isinagawa ng Philippine Institute for Development Studies (PIDS) ang pag-aaral batay sa kasalukuyang presyo ng langis na nasa $105 kada bariles, kasabay ng 35 porsyentong pagtaas sa halaga nito sa lokal na pera.
Ipinaliwanag ni PIDS Senior Researcher Jose Ramon Albert na sinuri nila ang iba’t ibang antas ng kita upang maunawaan kung paano nagkakaiba-iba ang epekto ng krisis depende sa kinabibilangang sektor ng isang indibidwal.
“Hindi pantay-pantay ang bigat ng epekto, ang pinaka-apektado, kahit na maliit ang epekto sa piso, ay ang mahihirap,” aniya.
Ayon pa kay Albert, lalo lamang nitong ibinabaon sa kahirapan ang mga mahihirap, habang ang mas mayayamang sektor ay may kakayahang i-absorb ang epekto ng pagtaas ng presyo.
Batay sa datos, maaaring bumaba ng hanggang 16.2 porsyento ang purchasing power ng mahihirap na sambahayan, habang 3.4 porsyento lamang ang inaasahang bawas sa mga nasa mataas na antas ng lipunan.
Dahil dito, tataas umano ang national poverty rate mula 13.2 porsyento noong 2025 patungong 14.4 porsyento pagsapit ng katapusan ng taon.
Ipinakita rin ng pag-aaral na mas matinding epekto ang mararanasan ng mga komunidad sa Visayas at Mindanao kumpara sa urban areas sa Luzon, kahit na mas mababa ang konsumo ng mga ito sa gasolina.
Ipinaliwanag ng dating LPG Marketers Association representative na si Arnel Ty na 65 porsyento ng LPG consumption ay nasa Luzon, habang nasa 30 porsyento sa Visayas at 20 porsyento sa Mindanao.
Ayon sa senior researcher, ipinapakita ng mga datos ang hindi direktang epekto ng krisis sa lahat ng sambahayan, kahit hindi araw-araw gumagamit ng langis.
“Kapag tumaas ang presyo ng langis, tataas din ang presyo ng bigas, isda, karne, gulay—lahat ng pangunahing pangangailangan,” aniya.
Bukod sa pagsusuri sa epekto ng krisis, tinignan din ng PIDS ang bisa ng mga ayuda ng pamahalaan. Ayon dito, mas epektibo ang direktang tulong sa mga mahihirap kaysa sa simpleng fuel subsidy, na mas nakikinabang pa umano ang mas mayayamang sambahayan.