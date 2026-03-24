Oil shipment sa bansa, tumaas ng 8 porsyento

(March 20 2026) Motorcycle riders queuing to refuel at Petron gas station along Commonwealth Avenue in Quezon City on March 20, 2026. The Department of Energy said the Philippines has placed an order for 250,000 to 300,000 barrels of diesel from a Southeast Asian supplier, with delivery scheduled for next week, as the government moves to assist private oil companies in securing future fuel supplies. Photo/Analy Labor
(March 20 2026) Motorcycle riders queuing to refuel at Petron gas station along Commonwealth Avenue in Quezon City on March 20, 2026. The Department of Energy said the Philippines has placed an order for 250,000 to 300,000 barrels of diesel from a Southeast Asian supplier, with delivery scheduled for next week, as the government moves to assist private oil companies in securing future fuel supplies. Photo/Analy LaborANALY LABOR
Tumaas ng 8 porsyento ang oil shipment sa bansa ngayong taon.

Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, umabot na sa higit 4 na milyong metriko tonelada ang shipment ng mga produktong petrolyo sa bansa mula Enero hanggang 20 Marso.

(March 20 2026) Motorcycle riders queuing to refuel at Petron gas station along Commonwealth Avenue in Quezon City on March 20, 2026. The Department of Energy said the Philippines has placed an order for 250,000 to 300,000 barrels of diesel from a Southeast Asian supplier, with delivery scheduled for next week, as the government moves to assist private oil companies in securing future fuel supplies. Photo/Analy Labor
Kung dami lamang ang pagbabatayan, sinabi ni Nepomuceno na wala pang nararanasang krisis sa langis.

Iginiit naman ng Malacañang kahapon na wala pang krisis sa langis, kundi pansamantalang pagtaas ng presyo lamang na dulot ng kaguluhan sa Gitnang Silangan.

Nauna nang iniulat ng Department of Energy na sapat pa ang suplay ng langis sa Pilipinas hanggang Abril 15.

