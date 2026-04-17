DepEd at DPWH sanib-puwersa para sa pagtatayo ng mga silid-aralan

Upang matugunan ang mahigit 144,000 kakulangan sa mga silid-aralan sa bansa, pinalakas ng Department of Education (DepEd) at Department of Public Works and Highways (DPWH) ang kanilang ugnayan upang mapabilis ang pagtatayo ng mga classroom. Isinagawa ito sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Agreement nina Education Secretary Sonny Angara at DPWH Secretary Vince Dizon.
Itinakda sa kasunduan ang isang pinag-isang balangkas para sa pagpaplano, disenyo, at konstruksyon ng mga pasilidad para sa batayang edukasyon. Sa ilalim nito, ang DepEd ang maghahanda ng school infrastructure master list ng mga prayoridad na paaralan bago matapos ang Mayo 2026, titiyak sa kahandaan ng mga lugar na pagtatayuan, at kukuha ng mga kinakailangang environmental clearance.
Samantala, ang DPWH ang mangangasiwa sa lahat ng bidding at konstruksyon, magsasagawa ng magkasanib na site validation, at titiyakin na ang lahat ng gusali ay ligtas at maayos na magagamit. Kabilang din dito ang pagwawasto ng anumang kakulangan na matutukoy ng DepEd.