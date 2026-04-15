Pagtatayo ng disaster-resilient na silid-aralan, inaapura ng DepEd

Ipinag-utos ni Education Sec. Sonny Angara na pabilisin ang pagtatayo ng mga disaster-resilient na silid-aralan sa buong bansa.
Ayon kay Angara, naglaan siya ng P3.5 bilyon ngayong taon para sa programang Learning Continuity Spaces (LCS), na naglalayong tugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng kalamidad.
Ipinaliwanag din ng kalihim na upang maiwasan ang pagkaantala, direktang ibababa ang pondo sa mga school division office upang mapabilis ang pagbili ng mga kinakailangang materyales. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng disenyong ito, maaaring maitayo ang isang silid-aralan sa loob lamang ng isa hanggang dalawang linggo nang hindi isinasakripisyo ang tibay at kaligtasan ng mga mag-aaral.