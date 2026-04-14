Awra Briguela, sinugod ang sarili sa ER

Sinugod ni Awra Briguela ang sarili sa Emergency Room matapos makaranas ng matinding pananakit ng tiyan at pagsusuka.
“Tinakbo ko ang sarili ko sa emergency room kasi nagising ako na sobrang sakit ng tiyan ko and I kept vomiting yellow bile. It was around 8:30 a.m., and tiniis ko pa hanggang 10 a.m., pero hindi ko na talaga kinaya kasi halos isang oras na akong nasa CR, tuloy-tuloy yung pagsusuka ng yellow acid,” aniya sa kanyang Instagram post.
Ayon kay Awra, acute gastroenteritis na sinamahan pa ng dehydration ang naging dahilan ng kanyang karamdaman.
Ang gastroenteritis ay sakit sa sikmura at bituka na nagdudulot ng pamimilipit ng tiyan, pagsusuka, at pagtatae dahil sa bacteria o virus.
“Pagdating ko sa ER, sumuka na naman ako agad (nakakahiya), pero hindi ko na kasi mapigilan at ramdam ko na parang mawawalan na ako ng malay,” saad niya.
“After doing lab tests and everything, the final diagnosis is acute gastroenteritis with mild to moderate dehydration—probably from not eating properly these past few days (puro black Americano lang) and kulang sa water,” dagdag pa niya.
Muntik na rin umanong ma-confine dahil patuloy ang kanyang paghingi ng pain relievers. Ngunit paglilinaw niya, sa ngayon ay normal na ang lahat ng kanyang medical results.
“I'm okay now—just need to rest, fix my eating habits, and take my meds,” aniya.