Gigi de Lana inaming may sakit

Walang takot na ibinunyag ng singer na si Gigi de Lana ang pagkakaroon niya ng sakit:
Marami ang nag-worry nang mahimatay si Gigi after niyang mag-show sa isang probinsiya kamakailan. Bago pa man makababa ng stage ay nahimatay ang singer. Mabuti na lang at maagap ang mga marshal na kaagad siyang kinarga.
Sa recent Facebook livestream niya ay ipinaliwanag ni Gigi ang kanyang sakit.
"I want you to listen carefully. Recently, my doctors actually confirmed that I have pericarditis," say ni Gigi.
"Which means the lining around my heart is inflamed. Because of that I suddenly experience sudden chest pain or attacks that can come randomly, it can be uncomfortable and scary at times but the good news is that I am being closely monitored by my doctors and I'm following their guidance carefully," dagdag pa niya.
Ayon sa singer ay hindi naman siya pinagbawalan ng kanyang doktor na kumanta.
"My doctors are allowing me to continue performing and doing my daily activities as long as I listen to my body and take the rest I need when necessary. You know, music and performing have always been a huge part of my life, and being able to share that with all of you gives me so much strength and joy," sabi niya
Sa huli ay nagpasalamat si Gigi sa mga nagpahatid ng mensahe para sa kanyang paggaling
"Your support, your messages, your care, and your love help me more than you know," say niya.