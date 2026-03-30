Wally Bayola, naaksidente

Sugatan ang TV host at komedyanteng si Wally Bayola matapos maaksidente habang nakasakay sa motorsiklo dahil sa lubak sa Andaya Highway sa Camarines Sur.
Papunta sana ang aktor sa Naga City para magbakasyon nang mangyari ang insidente.
Agad din naman siyang nirespondehan ng mga rescuer at dinala sa ospital matapos magtamo ng pinsala sa kanyang binti, na nagdulot ng limitadong paggalaw. Gayunpaman, nananatili siyang positibo na agad makakarekober sa tulong ng mga follow-up na medical check-up.
Ayon sa ulat, ilang oras lamang matapos ang aksidente ay may naitala na namang panibagong insidente sa parehong bahagi ng kalsada.
Matatandaang kamakailan lang, binisita rin ng Department of Public Works and Highways ang lugar matapos makatanggap ng mga reklamo hinggil sa mga sirang bahagi at mga lubak sa Andaya Highway.