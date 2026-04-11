Mga lumabag sa curfew, pag-inom, at paglalakad nang hubad sa kalye, timbog

CAMP OLIVAS, Pampanga — Pinalakas ng Police Regional Office 3 (PRO3) ang visibility operations sa ilalim ng Safer Cities Program, na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3,265 lumabag mula ika-6 hanggang 9 ng Abril.
Batay sa datos, 1,345 ang lumabag sa curfew hours, 1,034 ang nahuling umiinom sa pampublikong lugar, 823 ang sinita dahil sa indecent exposure, at 63 naman sa noise violations. Sa kabuuan, 2,993 ang binigyan ng warning, habang 272 ang nagbayad ng multa na umaabot sa P125,300. May 253 din na inisyuhan ng citation tickets.
Ayon kay PRO3 Director PBGen. Jess B. Mendez, ipinapakita ng operasyon ang patuloy na adbokasiya ng kanilang hanay para sa mas responsableng at community-centered na policing.
“Ang Pulis Central Luzon ay nagbibigay ng mabilis, tapat, at epektibong serbisyo na tunay na nararamdaman ng publiko. Ito ang pamantayang pinanghahawakan namin sa bawat operasyon,” ani Mendez.
Tiniyak niya ang tuloy-tuloy na presensya ng pulisya upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at masiguro ang mas ligtas na mga komunidad sa buong rehiyon.