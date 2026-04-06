Komedyanteng si Michelle O'Bombshell, pumanaw na

Kinumpirma ng kapwa komedyante na si Pepita Curtis ang pagpanaw ng impersonator at stand-up comedian na si Michelle O'Bombshell.
“Paalam Nay Michelle O'Bombshell, lalong masaya dyan ngayon sa Taas dahil andyan po kayo,” caption niya sa isang Facebook post.
Kilala si Michelle, o Roderic Cuntapay sa totoong buhay, dahil sa kanyang panggagaya sa dating First Lady ng Estados Unidos na si Michelle Obama.
Bagama’t hindi pa kumpirmado ang sanhi ng kanyang kamatayan, naghayag naman ng pagdadalamhati ang ilan niyang mga kasamahan sa industriya.
“Para sa iba, ikaw si Michelle. Pero para sa akin, ikaw ang nag-iisang Ador ng buhay ko. Nung isang araw lang ay naalala kita, tapos nagising ako ngayon sa balitang ito,” saad ni Tuesday Vargas sa Facebook.
“Salamat sa lahat ng mga naituro mo sa akin, lalo na sa pagsusulat at pagpe-perform. Marami ang hindi nakakaalam, pero 16 lang ako nung naging myembro ako ng UP Samaskom at si Ador ang unang nagtiwala sa akin,” dagdag niya.
“Noong isang araw, ka-chat pa kita, pero nagtaka ako sa sinabi mong ‘2 percent na lang ang lakas mo?’ Nagbibiro pa tayo. Tapos kagabi, wala ka na daw… hindi pa rin ako naniwala kasi baka hindi totoo na wala ka na,” saad naman ni Atakstar Araña.