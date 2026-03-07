Anne Curtis, nilabas na ang galit kay Suntay

Tinuldukan na ng aktres na si Anne Curtis ang pananahimik ukol sa kontrobersyal na pahayag ni Congressman Bong Suntay, kung saan sinabi nyang ginamit ang kanyang pangalan sa isang “nakadidiring paraan nang walang pahintulot.”
Sa isang opisyal na pahayag, tinawag ng aktres na "bulgar at malaswa" ang ginawang paghahalintulad ng kongresista noong Martes, ika-3 ng Marso, sa gitna ng isang House Committee hearing.
Sumiklab ang isyu nang depensahan ni Suntay ang impeachment case laban kay Bise Presidente Sara Duterte. Sinabi ng kongresista na ang naging pagbabanta sa Pangulo ay hindi maituturing na krimen kundi "imagination o desire" lamang na walang katotohanan—na itinulad niya sa kanyang "pagpapantasya" kay Anne Curtis.
Agad na umani ng batikos sa social media ang hirit ng mambabatas, kung saan maging ang kapatid ng aktres na si Jasmine Curtis-Smith at ang kanilang ina ay hayagan ding umalma.
Hindi agad nakapagbigay ng reaksyon si Anne dahil na-stranded siya at ang kanyang pamilya sa Middle East matapos makansela ang kanilang mga flight bunsod ng tensyon sa naturang rehiyon. Ngayong nakabalik na sa Pilipinas, hindi na pinalampas ng aktres ang ginawa ng kongresista.
"My initial reaction was of shock. I was hurt, disturbed by how perverted it was, and angry," pahayag ni Anne.
Binigyang-diin niya na bagama't huminahon na ang kanyang isipan, napagtanto niya na ang ganitong uri ng pambabastos ay repleksyon ng mas malalim na problema sa lipunan.
"Since you used me as an example, let me use you as one too. You've become the poster boy of something much bigger: a culture that still thinks it's acceptable to talk about women this way. Worse, one that tolerates it from our leaders. As they say, misogyny dressed up as a joke is still misogyny," dagdag pa niya.
Paalala pa ni Anne sa mambabatas: "You hold a seat paid for by taxpayers. Women are taxpayers. I am a taxpayer. We are not props in your commentary."
Samantala, diretsahang tinanggihan ng aktres ang tila kulang na paumanhin ng kongresista, ngunit tinanggap ang mensahe mula sa asawa nito na si Sheila Guevarra-Suntay.
"I do not accept your non-apology. But I will not carry this as a personal wound. I do, however, accept your wife's apology. Because as a wife and a mother myself, I know exactly what she must be feeling—that particular kind of embarrassment, that helplessness, that quiet grief of watching someone choose so poorly in public."