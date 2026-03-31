Suspek sa gas-and-run sa QC, bulontaryong sumuko

Isinailalim na sa kustodiya ng pulisya ang driver na tumakas matapos magpa-full tank sa isang gasolinahan nang hindi nagbabayad.
Ang 27-anyos na lalaki ay boluntaryong sumuko sa Quezon City Police District Station 1, kasama ang kaniyang mga kaanak.
Ayon sa pulisya, natukoy ang pagkakakilanlan ng suspek at ng kaniyang sasakyan sa pamamagitan ng CCTV footage. Iginiit naman ng suspek na wala siyang kaalam-alam na siya ay hinahanap ng mga awtoridad, at nanatili lamang siya sa kanilang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan, kasama ang sasakyang sangkot.
Matatandaang nagpa-full tank ang suspek na umabot sa halagang P5,196 sa isang gasolinahan sa La Loma, Quezon City noong ika-22 ng Marso, ngunit agad itong tumakas matapos makapagpakarga.
Kasalukuyan nang inihahanda ng mga awtoridad ang kasong estafa laban sa naturang driver.