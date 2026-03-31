Mga kawani ng gobyerno, WFH arrangement ngayong Miyerkules Santo

Ipatutupad ang work-from-home arrangement para sa mga kawani ng gobyerno bukas, ika-1 ng Abril, Miyerkules Santo.
Ayon kay Presidential Communications Office Usec. Claire Castro, magsisimula ito mula alas-otso ng umaga hanggang alas-dose ng tanghali.
Hindi saklaw ng patakarang ito ang mga frontliner at iba pang empleyadong kailangang magbigay ng agarang serbisyo.
Layunin ng hakbang na ito na mabigyan ng sapat na oras ang mga kawani ng gobyerno upang makabiyahe at makauwi sa kani-kanilang mga lalawigan bilang paghahanda sa paggunita ng Huwebes Santo at Biyernes Santo.