Mga kawani ng gobyerno, WFH arrangement ngayong Miyerkules Santo

Jeepney drivers line up to receive a P5,000 fuel subsidy at Heroes Park in Manila on Wednesday, 25 March 2026, as part of government efforts to assist transport workers affected by surging oil prices caused by conflict in the Middle East.
Ipatutupad ang work-from-home arrangement para sa mga kawani ng gobyerno bukas, ika-1 ng Abril, Miyerkules Santo.

Ayon kay Presidential Communications Office Usec. Claire Castro, magsisimula ito mula alas-otso ng umaga hanggang alas-dose ng tanghali.

Hindi saklaw ng patakarang ito ang mga frontliner at iba pang empleyadong kailangang magbigay ng agarang serbisyo.

Layunin ng hakbang na ito na mabigyan ng sapat na oras ang mga kawani ng gobyerno upang makabiyahe at makauwi sa kani-kanilang mga lalawigan bilang paghahanda sa paggunita ng Huwebes Santo at Biyernes Santo.

Semana Santa 2026

