PCO nagkasa ng hybrid work arrangement upang makatipid sa gasolina at gas

Ipinatupad ng Presidential Communications Office (PCO) ang pansamantalang hybrid work arrangement kung saan apat na araw sa isang linggo na lamang kailangang pumasok sa opisina ng mga kawani at ang isang araw naman ay remote work.
Ginawa ang hakbang na ito alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatupad ng mga paraan upang makatipid sa enerhiya, kasunod ng kasalukuyang krisis sa Gitnang Silangan.
Batay sa memorandum na nilagdaan ni Acting Secretary Dave M. Gomez noong Marso 8, kinakailangang mag-report onsite ang lahat ng kawani mula Lunes hanggang Huwebes, habang ang Biyernes ay itatalaga bilang araw ng WFH. Hindi kabilang sa patakarang ito ang mga Contract of Service (COS) personnel na may output-based na trabaho.
Ang naturang hakbang ay alinsunod sa Memorandum Circular No. 114, na nag-uutos sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang para sa energy conservation at efficiency upang mabawasan ang paggamit ng kuryente at gasolina.
Pinapayagan din ang mga empleyado na baguhin ang kanilang oras ng trabaho mula 7:00 ng umaga hanggang 6:30 ng gabi, basta’t makumpleto ang 40 oras na trabaho bawat linggo.
Inaatasan naman ang mga cluster head at supervisor na magsumite ng buwanang work program bilang gabay sa mga gawain ng mga kawani sa araw ng WFH. Samantala, mamomonitor ang attendance at productivity sa pamamagitan ng digital attendance system na pinangangasiwaan ng Information and Communications Technology Division.
Kasama rin sa memorandum ang mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya sa New Executive Building, tulad ng maayos na paggamit ng ilaw at air-conditioning, pagtatakda ng thermostat sa 24°C, at pagsiguro na ang mga kagamitan sa opisina ay naka-energy-saving mode kapag hindi ginagamit.
Ayon sa PCO, pansamantala lamang ang hybrid work arrangement at mananatili ito hangga’t umiiral ang direktiba ng Pangulo tungkol sa pagtitipid ng enerhiya.