Remote work tuwing Lunes, pinaiiral sa Quezon City

Ipatutupad ng pamahalaan ng Lungsod Quezon ang work-from-home arrangement tuwing Lunes para sa mga non-frontline employees. Bahagi ito ng pagsisikap na mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya at pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Sa ilalim ng polisiyang ito, ang mga administrative at clerical personnel sa mga non-frontline office ay susunod sa apat na araw na onsite work week, habang itutuloy ang kanilang mga tungkulin nang remote o mula sa bahay tuwing Lunes.
Tiniyak ng mga opisyal ng lungsod sa mga residente na ang mga mahahalaga at frontline services ay mananatiling fully operational mula Lunes hanggang Biyernes, alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon.
Kasunod ng mga konsultasyon sa mga departamento ng lungsod, kabilang ang mga humahawak ng health services, law enforcement, social services, and business and tax assessment and collection—ay magpapatuloy.
Ang mga internal meetings ay gagawin nang virtual, habang ang mga onsite seminar at training session ay pansamantalang ipagpapaliban until further notice.
“Nauunawaan namin na ang mga serbisyo ng pamahalaang lungsod ay hindi dapat kailanman mabalda. Sa kabila ng pagpapatupad ng isang araw na work-from-home arrangement para sa mga administrative at clerical employees, ang aming mga programa at serbisyo ay mananatiling ganap na magagamit ng aming mga residente,” pahayag ni Quezon City Mayor Joy Belmonte.
Hinikayat din ni Belmonte ang mga residente na i-maximize o lubusin ang paggamit sa mga digital service ng pamahalaang lungsod.
“Panahon na rin para lubos na gamitin ng publiko ang mga digital service na aming inilatag upang gawing mas mabilis, mas madali, at mas madaling ma-access ang mga transaksyon sa gobyerno,” dagdag niya.
Maaaring ma-access ng mga residente ang mga serbisyo tulad ng scholarship applications, financial assistance and permit processing sa pamamagitan ng QC E-Services portal ng lungsod, na bukas nang 24 oras bawat araw.