Kasambahay Caravan, inilunsad sa NCR at Rizal

Inilunsad ng Social Security System (SSS) ang Kasambahay Caravan sa 43 na lugar sa Metro Manila at Rizal noong nakaraang Linggo, ika-22 ng Marso.
Paglilinaw ni SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph M. de Claro, ang programang ito ay inisiyatiba ng pamahalaan upang maproteksyonan ang mga kasambahay.
“Household helpers keep our homes running smoothly but often lack emergency protection,” aniya.
“This initiative ensures every kasambahay can access SSS benefits such as sickness, maternity, disability, unemployment, retirement, funeral, and death," dagdag pa ni de Claro.
Ang mga rehistradong kasambahay ay maaari ring mag-apply sa mga SSS loan programs, kabilang ang salary loans at calamity loans. “
Sa ilalim ng Republic Act No. 11199 o Social Security Act of 2018, kinakailangang irehistro ng mga employer ang kanilang mga kasambahay sa loob ng 30 araw mula ng kanilang pagiging empleyado at isumite ang kanilang mga kontribusyon.
Para sa mga kasambahay na kumikita ng P5,000 o higit pa kada buwan, magbabawas ang employer mula sa bahagi sahod, idadagdag ang kanilang sariling kontribusyon, at babayaran ang SSS sa pamamagitan ng mga accredited na channel.
Para naman sa mga kumikita ng P5,000 o mas mababa, buong kontribusyon ang sagot ng employer.