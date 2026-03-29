Banyagang DJ sa likod ng 'Hawak mo ang Beat' itinangging AI ang kanta

French national sa likod ng viral dance craze na Hawak mo ang Beat, itinangging gumamit ng artificial intelligence (AI) sa kanta.
Sa episode ng Kapuso mo Jessica Soho, nakapanayam nila si Sylavain Hernandez o DJ Mogo, ang composer ng kanta na namamalagi ngayon sa Tacloban, Leyte kasama ang Pilipinang asawa.
Aminado si DJ Mogo na hirap pa rin sya sa pagata-Tagalog pero paglilinaw nya, "It's not AI at all."
"I do understand if there are some comments on social media asking if it's AI because of this song, I did it in a very very simple way to reflect the feelings that I have," dagdag pa nya.
Sinulat nya daw muna ito sa French at nagpatulong sa Pilipinang asawa, pero ayon sa music producer na nakausap ng programa at maging ang mga komento ng netizen, halatang AI daw talaga ang kanta at unfair ito sa mga talagang composer na nagsusumikap buohin ang kanilang musika sa tradisyunal na paraan.