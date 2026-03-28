DYARYO TIRADA

Visita Iglesia sa mahal na araw, posibleng maapetkuhan ng oil crisis

Posibleng maapektuhan ng krisis sa langis ang tradisyong Visita Iglesia na karaniwang ginagawa ng mga Pilipino tuwing Mahal na Araw sa darating na Linggo, ayon sa Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP).

Ayon kay Fr. Jerome Secillano, Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Public Affairs, nauunawaan ng Simbahan ang kagustuhan ng mga tao na magtipid, lalo na’t marami ang naaapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.

Holy Week plans shift as rising fuel, food costs hit

Dagdag pa niya, kung hindi makapunta sa simbahan lalo na ang mga matatanda at may karamdaman—maaaring dumalo sa misa sa pamamagitan ng mga online platform. Mayroon ding tinatawag na “virtual visit to the church,” kung saan maaaring bisitahin ang mga simbahan sa pamamagitan ng internet.

Kung hindi man makalabas dahil sa iba’t ibang kadahilanan, hinihikayat ang mga mananampalataya na magdasal na lamang sa kanilang tahanan.

Samantala, inihayag din ni Fr. Secillano na maglalabas ang Simbahang Katolika ng isang Oratio Imperata kaugnay ng digmaan sa Gitnang Silangan.

Oil shipment sa bansa, tumaas ng 8 porsyento
Holy Week
visita iglesia

