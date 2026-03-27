Giyera sa Middle East, may epekto sa suplay at presyo ng kuryente

Sinagot ng Meralco ang tanong ng maraming Pilipino kung ang giyera sa Gitnang Silangan ay may epekto sa suplay at presyo ng kuryente.
"Ang gulo sa Middle East ay nakakaapekto sa presyuhan ng kuryente sa Pilipinas. Karamihan sa fuel source na ginagamit ng generation companies ay imported. Nakabase sa world market prices ang presyuhan ng ating imported fuel source," paliwanag ni Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Zaldarriaga sa programang Ask Manong Joe.
Dagdag pa niya, kung mayroon kasing disruption sa normal supply chain, tiyak na may pagtaas din ng presyo sa mga pinagkukunan ng fuel ng mga generation companies, maging coal, LNG o langis man ito sa international market.
Dahil dito, tataas din ang benta ng mga generation companies sa mga distribution utilities kagaya ng Meralco, na siyang magreresulta sa pagtaas ng bill.
Nilinaw naman ni Zaldarriaga na isinasagawa nila ang pagsusuri sa fuel supply mix ng Meralco upang masigurong may sapat na suplay at mapamahalaan ang tinatawag na price volatility ng kuryente.
Nakipag-ugnayan na rin daw ang kumpanya sa kanilang mga supplier upang maipatupad ang tinatawag na "least cost" sa generation charges hangga't makakaya, at masiguro ang maaasahang sistema para maprotektahan ang mga consumer.
Binigyang-diin din ni Zaldarriaga na sumusunod sila sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Department of Energy (DOE) na palakasin ang kampanya sa energy saving at energy efficiency sa buong bansa.
Aniya, hindi lamang ang pamahalaan ang dapat sumunod dito kundi maging ang pribadong sektor.
"Kumbaga, bayanihan at tulong-tulong po tayo. Ang masinop at matalinong paggamit ng kuryente ay simpleng pamamaraan pero may malaking epekto," paglilinaw ni Zaldarriaga.
Nitong Martes, idineklara ni Marcos ang Executive Order No. 110 o ang National State of Energy Emergency na nagpapanukala ng agarang aksyon bunsod ng epekto sa energy at fuel supply ng hidwaan sa Middle East. Layunin din nitong pabilisin ang pagkuha ng suplay ng enerhiya, pigilan ang hoarding o sobrang pag-iimbak, at ituloy ang mga subsidy sa gasolina.