‘Camago-3 well’, matagumpay -PBBM

Masayang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang tagumpay ng Malampaya Camago-3 well, na inaasahang makatutulong sa pagpapalakas ng suplay ng enerhiya ng bansa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at pangamba sa kakulangan ng suplay dulot ng tensyon sa Gitnang Silangan.
Ayon sa pangulo, naging matagumpay ang isinagawang drilling at testing sa Camago-3 gas well, na may kakayahang makalikha ng hanggang 16 milyong standard cubic feet ng gas bawat araw.
Dagdag pa ni Marcos, ito ang ikalawang mahalagang milestone sa ilalim ng $893 milyong Malampaya Phase 4 project, na mas malaki kumpara sa naunang yugto.
Itinuturing ng pangulo ang tagumpay na ito bilang isang makasaysayang hakbang upang mapalakas ang seguridad sa enerhiya ng bansa, makatulong sa pagpapababa ng presyo, at mabawasan ang pag-asa sa inaangkat na petrolyo.