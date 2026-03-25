PNP-HPG acting director, nagbitiw sa pwesto dahil sa reklamo

Nagbitiw sa puwesto ang acting director ng PNP Highway Patrol Group na si General Jessie Tamayao matapos masampahan ng reklamong sexual harassment sa National Police Commission (NAPOLCOM).

Ayon kay Tamayao, ang kanyang pagbibitiw ay hindi nangangahulugang pag-amin sa ibinibintang na krimen. Mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon at iginiit na ito ay bunga lamang umano ng personal na vendetta laban sa kanya.

Sinabi rin ng opisyal na handa siyang harapin ang reklamo sa NAPOLCOM at bukas siya sa anumang imbestigasyon.

Samantala, ang reklamo ay isinampa ng isang policewoman mula sa PNP-HPG, na nagsabing inaya umano siya ng heneral sa isang sexual na aktibidad at hinawakan umano ang maselang bahagi ng kanyang katawan.

