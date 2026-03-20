Suplay ng pagkain sa bansa, hindi dapat ipangamba, ayon sa DA

PRESIDENT Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. personally led a special joint price and supply monitoring (with Secretary Department of Agriculture Francisco Tiu Laurel, Department of Trade and Industry Christina Roque and San Juan Mayor Francis Zamora) at the Agora Public Market in San Juan City amid successive increases in fuel prices that create a domino effect, driving up fares as well as the prices of vegetables, meat and other essential commodities. Authorities closely checked the prices of rice, chicken, pork, fish and vegetables to prevent profiteering.
Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang suplay ng pagkain sa bansa hanggang Hunyo, sa kabila ng umiiral na tensyon sa Middle East.

Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., walang dapat ipangamba ang publiko pagdating sa suplay ng mga pangunahing bilihin.

Ipinaliwanag ng kalihim na may sapat na imbentaryo ng bigas, mais, asukal, gulay, at karne, lalo na’t kasabay nito ang peak harvest season ng palay at sibuyas, pati na ang tuluy-tuloy na anihan ng iba’t ibang gulay.

Dagdag pa niya, pinalalawak ng ahensya ang pagbebenta ng murang bigas sa piling mga pamilihan sa pamamagitan ng Food Terminal Inc., na ibinibenta sa halagang P48 kada kilo.

