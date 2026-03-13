P20 per kilo na bigas, pinalawak ng DA

Pinalawak ng Department of Agriculture (DA) ang P20 Bigas Meron Na Program kasabay ng pagpapalakas ng pamamahagi ng pagkain sa Mindanao sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga Kadiwa Bagsakan Centers sa Davao de Oro at Davao del Norte.
Pinasinayaan ng Department of Agriculture ang mga bagsakan center sa nasabing mga lugar na naglalayong mapabuti ang konsolidasyon, distribusyon, at marketing ng mga produktong agrikultura mula sa mga lokal na magsasaka.
Ang inisyatibang ito ay bahagi ng food security agenda ni Pangulong Bongbong Marcos, na naglalayong mabigyan ng mas madaling access ang mga mahihirap na sektor sa murang bigas. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng mga Kadiwa outlets at iba pang distribution channels na suportado ng pamahalaan upang matiyak ang sapat at abot-kayang supply ng pagkain para sa mga mamamayan.