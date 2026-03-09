Paghahanap ng bagong supplier ng langis, bukas para sa DoE

Binuksan ng Department of Energy ang posibilidad na maghanap ang pamahalaan ng bagong supplier ng petrolyo sa gitna ng tensyon at bakbakan na kinasasangkutan ng Amerika, Israel, at Iran.
Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring magsagawa ng government-to-government negotiations bilang paghahanda sa posibleng worst-case scenario.
Sinabi ng kalihim na hanggang Abril pa ang kasalukuyang suplay ng petrolyo ng bansa, at may mga paparating pang delivery—lalo na ang mga naipadala na bago pa sumiklab ang kaguluhan sa Gitnang Silangan.
Hinimok din ni Garin ang mga oil company na mag-order na agad ng petrolyo dahil maaaring umabot ng hanggang isang buwan bago dumating ang bagong suplay. Ipinaliwanag niyang mas malalayo ang ibang posibleng pagkunan ng langis ng Pilipinas, tulad ng North at South America, Canada, India, Brazil, Russia, at Europa.