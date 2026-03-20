Ilang jeepney drivers, nagsagawa ng tigil-pasada

Pumalo na sa higit 1,000 jeepney drivers ang nagsagawa ng tigil-pasada sa Southern Metro Manila mula pa kahapon at ipinagpatuloy ito ngayong araw.
Ayon kay PISTON National Coordinator na si Cerilo Latoreno, posibleng palawigin pa nila ang kanilang protesta kung mananatiling hindi tumutugon ang gobyerno sa kanilang mga panawagan.
Hiling ng grupo na ibaba sa hindi bababa sa P55 kada litro ang presyo ng petrolyo, suspindihin ang VAT at excise tax sa langis, at tuluyang buwagin ang oil deregulation law.