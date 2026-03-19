Demand ng electric vehicles sa bansa, tumataas

Tumaas ang bilang ng mga bumibili ng mga sasakyang de-kuryente o electric vehicles (EV) sa bansa.
Ayon sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Inc. (CAMPI) at Truck Manufacturers Association (TMA), umakyat ng 67 porsiyento ang bentahan ng mga electrified vehicles. Mula sa 3,416 units noong nakaraang taon, naging 5,701 na ito sa unang dalawang buwan ng kasalukuyang taon.
Nanguna sa pagtaas ang battery electric vehicles (BEV) na umakyat ng 77 porsiyento. Samantala, umabot sa 1,083 porsiyento ang itinaas ng plug-in hybrid electric vehicles (PHEV).
Mayroon ding 50 porsiyentong pagtaas sa bilang ng mga bumili ng hybrid electric vehicles (HEV).
Ayon sa grupo, posibleng lalo pang tumaas ang demand sa electric vehicles dahil sa patuloy na tensyon sa Gitnang Silangan.