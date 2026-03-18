Dagdag-pasahe suspendido, ayon kay PBBM

Public Utility Jeepneys (PUJs) ply their route at Recto Avenue in Manila on 16 March 2026. The Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) recently approved a fare hike in Metro Manila to assist drivers struggling with surging fuel costs, as diesel prices are projected to exceed P100 per liter this week.
Sinuspinde ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dagdag-pasahe na ikakasa sana simula bukas para sa mga pampubikong sasakyan.

Ito ay para bigyang-prayoridad ang mga commuters habang ipatutupad ang libreng sakay sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Paglilinaw ng Pangulo, magpapatuloy pa rin ang ayuda para sa mga tsuper.

Taas-pasahe sa pampublikong sasakyan, ipapatupad na

Inamin ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board (LTFRB) na hindi sapat ang kanilang inaprubahang dagdag-pasahe para sa mga pampublikong sasakyan.

Ayon kay LTFRB Chair Atty. Vigor Mendoza II, kulang ang naaprubahang taas-pasahe dahil umabot na sa halos P100 ang presyo ng kada litro ng gasolina. Aniya, nauna nang napagdesisyunan ang fare hike noong nakaraang linggo, ngunit hindi rin nila maaaring itaas nang sobra ang pamasahe dahil ang mga pasahero ang direktang maaapektuhan.

Nangako naman si Mendoza na susunod sa utos na isuspinde ang pagtaas-presyo, habang hahanap pa umano sila ng paraan para sa karagdagang ayuda para sa mga transport sector.

Matatandaang nagreklamo ang ilang transport groups, iginiit na hindi sapat ang dagdag-pasahe at hindi ito tugma sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.

