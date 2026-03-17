Taas-pasahe sa pampublikong sasakyan, ipapatupad na

Kasado na ang pagtaas ng pasahe sa mga pampublikong sasakyan simula ngayong Huwebes, ika-19 ng Marso.
Ayon sa anunsyo ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ipatutupad ang dagdag-pasahe kasunod ng sunod-sunod na malalaking pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Gitnang Silangan.
Sa mga traditional jeepney, tataas ang minimum na pasahe mula P13 hanggang P14. Sa mga modern jeepney naman, mula P15 ay magiging P17 na ang base fare. Para sa mga ordinaryong city bus, madaragdagan ng P15 ang base fare mula sa dating P13, habang ang air-conditioned buses ay tataas ang minimum na pasahe mula P15 hanggang P18.
Sa airport taxis, magkakaroon ng dagdag na P40 sa base fare. Samantala, ang mga transport network vehicle service (TNVS) ay magtataas din ng kanilang base fare ng P20.
Para naman sa mga point-to-point (P2P) buses, magkakaroon ng 15% na pagtaas batay sa kasalukuyang pasahe sa bawat ruta.