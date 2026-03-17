EXCLUSIVE: Gasolina tumaas, pisong dagdag sa minimum fare, kulang

Umaaray ang commuters at drivers sa gitna ng muling pagtaas ng presyo ng langis ngayong Martes, ika-17 ng Marso, kahit na naaprubahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang minimum fare increase para sa mga pampasaherong sasakyan.
Simula Huwebes, ika-19 ng Marso, magpapatupad ang mga tradisyunal na jeepney ng isang pisong minimum fare increase mula P13 hanggang P14; modern jeepney mula P15 hanggang P17; ordinary metro/city bus mula P13 hanggang P15; air-conditioned metro/city bus mula P15 hanggang P18; at provincial bus (ordinary) mula P11 hanggang P12.
Sa isang panayam sa DAILY TRIBUNE, sinabi ni Robert, isang tradisyunal na jeepney driver sa ruta Buendia-Guadalupe, na hindi sapat ang isang pisong dagdag para ma-offset ang tumataas na presyo ng gasolina.
"Dadagdag ng piso? Anong magyayari dun? Dadagdag ka ng piso tapos magiging isang daan yung krudo...Operator na lang kikita nyan.. di naman binababaan ang boundary," aniya.
Binahagi rin niya na plano niyang magbitiw sa trabaho kapag natanggap na niya ang P5,000 na ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), at mag-aapply bilang truck driver na lang.
Si tatay Rizaldy naman, isang 72-taong-gulang na tricycle driver mula sa Bataan, sinabi na kinailangan ding taasan ng kanilang TODA operator ang pasahe mula P20 hanggang P30, na naging dahilan ng pagbawas ng mga pasahero.
"Kaya marami rin umaangal ng mga nagko-commute. E wala kami magawa dahil tumaas ang gasolina, yung ginagamit namin," ani niya.
Mula sa inaasahang kita na P500 hanggang P600 kada araw, sinabi niya na bumaba ang kanyang kinikita sa P400 hanggang P500 lamang, na halos hindi sapat para suportahan ang kanyang anim na anak na nag-aaral pa. Bagama’t pag-aari niya ang tricycle, binanggit niya na para sa iba, tumaas rin ang daily boundary, ang dating P120, ngayon ay P150 na sa kanilang TODA.
Dagdag pa niya, hindi na nararamdaman ang senior citizen discount, dahil tumaas na ang pasahe mula Bataan hanggang Maynila sa P300 o higit pa mula P260.
Ang P500 na fuel subsidy na natatanggap nila ay sapat lamang para sa isang araw, lalo pa’t tumataas na rin ang presyo ng kuryente.
Sinabi naman ni Angelo Bryan Platilla, isang ride-hailing driver at content creator na kilala bilang Shortie Theking Platilla, na hinihiling nila ang pagtaas ng pasahe dahil apektado rin sila ng pagtaas ng presyo ng langis.
"Yung pagtaas ng singilan, nirerequest pa namin yan. Mahirap talaga ang sitwasyon naming mga rider, lahat kami rito naghihirap," ani niya.
Gayunpaman, para sa kanya ay mas mabuti pa rin tiisin ang tumataas na presyo kumpara sa kondisyon sa ibang bansa.
"Sa pagtaas ng gasolina, isa lang sagot ko dyan. Sipag. Labas mo na yung abilidad mo. Yung reality ng buhay, harapin mo na, kasi yun na yun e, kaysa naman paulanin tayo ng kahit ano. Anong mas pipiliin mo, tumaas o paulanan tayo rito [missiles]?" ani niya.
Inaasahan ng gobyerno na magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Inaprubahan na ng DSWD ang P5,000 na ayuda para sa mga pampasaherong driver, at naipamahagi na ang unang batch sa mga tricycle driver sa Metro Manila ngayong Martes.