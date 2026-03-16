Tricycle drivers sa Metro Manila, tatanggap ng P5,000 mula sa DSWD

Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na magpapatuloy ayon sa nakatakda ang pamamahagi ng P5,000 fuel subsidy para sa mga tricycle driver sa Martes, ika-17 ng Marso, sa 30 payout sites sa buong Metro Manila.
Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang tulong-pinansyal na ipamamahagi sa ilalim ng Assistance for Individuals in Crisis Situation (AICS) program ay inaasahang pakikinabangan ng humigit-kumulang 139,000 drivers at operators sa National Capital Region.
Sinabi ni Gatchalian na magsisimula ang operasyon ng mga payout site alas-6:00 ng umaga araw-araw, at inaasahang matatapos ang pamamahagi sa Huwebes, 19 Marso.
Ipinaliwanag ng kalihim na sinikap ng ahensya na gawing mabilis ang proseso upang hindi maabala ang araw-araw na biyahe ng mga commuter.
“Ang ginawa namin mula noong nakaraang Martes hanggang ngayong araw ay ayaw naming maantala ang araw-araw na biyahe bukas. Kaya mabilis lang ito,” aniya.
“Bukas, tatanggap na lang ng payout ang mga driver — pupunta sila, ibibigay namin ang P5,000, at babalik na sila sa pila,” dagdag pa niya.
Ipinaliwanag din ni Gatchalian na naka-schedule ang pamamahagi batay sa desisyon ng mga local government unit (LGU), kung saan itatalaga ang mga driver sa morning o afternoon batch.
“Pinapayuhan namin ang mga driver na huwag pumunta sa payout site kung hindi pa schedule ninyo dahil hindi lalabas ang inyong pangalan sa listahan ng mga tatanggap ng subsidy,” ani Gatchalian.
Upang makuha ang ayuda, kailangan lamang dalhin ng mga tricycle driver ang orihinal at photocopy ng kanilang driver’s license.
Samantala, sinabi ni Gatchalian na mga jeepney driver naman ang susunod na makakatanggap ng tulong, at inaasahang magsisimula ang pamamahagi sa Lunes, 23 Marso.
Dagdag pa niya na handa ang ahensya na magsagawa ng ikalawang round ng cash assistance kung magpapatuloy ang tensyon sa Middle East.
“Kung magtatagal ito, malinaw ang utos ng Pangulo na gawin ito nang paulit-ulit kung kinakailangan, pero ipinagdarasal nating hindi na ito umabot doon,” aniya.
May P60 bilyong pondo ang AICS program ng DSWD, kung saan P30 bilyon ang inilaan para sa fuel subsidy initiative.