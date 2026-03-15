Mayon, patuloy ang pag-alboroto; alert level 3, nakataas pa rin

Patuloy ang effusive eruptions sa Mayon Volcano sa Albay, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS).
Sa isang time-lapse video na pinost sa social media accounts nito, naobserbahan ng PHIVOLCS ang minor strombolian activity sa bulkan mula 9:49 a.m. hanggang 9:55 a.m. ng Linggo, ika-15 ng Marso.
Namataan din ang volcanic plumes na umaagos sa mga dalisdis ng Mayon habang naglabas ang bulkan ng 2,430 tonelada ng sulfur dioxide noong ika-14 ng Marso, ayon sa ahensya.
Sa 24-hour bulletin ng PHIVOLCS, naitala rin ang 279 volcanic tremors, 234 rockfalls, at tatlong pyroclastic density signals.
Namataan din ang nagbabagang lava na umaagos pababa sa mga dalisdis ng bulkan bunga ng patuloy na seismic activity.
Ayon sa PHIVOLCS, nananatiling hindi nagbabago ang mga restriksyon sa paligid ng bulkan, habang Alert Level 3 ay nananatili sa ika-69 na magkakasunod na araw.