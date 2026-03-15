Dalawang Pilipino, arestado dahil sa online post ng pag-atake sa Middle East

Dalawang Pilipino ang kabilang sa 25 na naaresto sa United Arab Emirates (UAE) dahil sa pag-post ng social media content tungkol sa mga kamakailang pag-atake sa Middle East.
Kasama sa iba pang mga narestong nationality ang mga Indian, Pakistani, at Bangladeshi dahil sa “pagbabahagi ng mga video at iba pang online content na may kinalaman sa mga kamakailang pag-atake at air defense interceptions sa Dubai,” ayon sa pahayag ng Philippine Embassy sa Abu Dhabi at Consulate General sa Dubai.
Ayon sa kanila, nagbabala ang UAE laban sa pag-post ng maling impormasyon sa social media, lalo na ang mga video na may kinalaman sa seguridad tulad ng air defense interceptions, pag-atake sa mga landmark, o mga pekeng footage na gawa ng AI.
Paglilinaw ng mga ahensya, minomonitor nila ang mga ulat patungkol sa pagkakasangkot ng mga Pilipino, habang iginagalang ang “soberenya ng United Arab Emirates at ang karapatan nito na ipatupad ang mga batas sa pambansang seguridad, cybercrime, at kaayusan ng publiko.”
Sa advisory, pinaalalahanan ng embahada at konsulado ang mga Pilipino na maging maingat at responsable sa paggamit ng kanilang online accounts at pinayuhan silang “iwasan ang pagrerecord, pag-post, pag-forward, o pag-comment sa mga hindi beripikado o sensitibong content na may kinalaman sa seguridad upang maiwasan ang pagkalat ng haka-haka o maling impormasyon.”