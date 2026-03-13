SUBSCRIBE NOW SUPPORT US
DYARYO TIRADA

Marcos, isinulong ang puwesto ng Pinas sa UN Security Council

President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. delivers remarks during the Special Plenary Meeting of the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York City on 10 March 2026.
President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. delivers remarks during the Special Plenary Meeting of the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York City on 10 March 2026.
Published on

Itinaguyod ni Pangulong Bongbong Marcos ang kampanya ng bansa para sa puwesto sa United Nations Security Council sa kanyang pagbisita sa New York City.

Nakipagpulong ang pangulo kay United Nations Secretary-General Antonio Guterres upang talakayin ang multilateral cooperation at mga hakbang para sa kapayapaan. Nakipagpulong din siya sa ilang malalaking mamumuhunan, kabilang ang JP Morgan Chase.

Kasabay nito, isinulong din ng pangulo ang adbokasiya para sa kapayapaan sa gitna ng tumitinding tensyon sa Gitnang Silangan.

President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. delivers remarks during the Special Plenary Meeting of the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York City on 10 March 2026.
Marcos begins working visit in New York, set for UN engagements

Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, nakapagdala rin ang pangulo ng mga bagong oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Isang kumpanyang ng medical gloves mula sa Estados Unidos ang nagbabalak magtayo ng manufacturing plant sa Pilipinas upang makagawa ng mahahalagang medical supplies sa loob mismo ng bansa.

Ang nasabing kumpanya ay maglalagak ng paunang puhunan na humigit-kumulang $200 milyon at inaasahang makalilikha ng mahigit 2,000 trabaho para sa mga Pilipino.

President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. delivers remarks during the Special Plenary Meeting of the United Nations General Assembly at United Nations Headquarters in New York City on 10 March 2026.
Marcos Jr. gets investment, ‘colds’ in U.S. trip
United Nation
Ferdinand Marcos Jr

Latest Stories

No stories found.
logo
Daily Tribune
tribune.net.ph