Marcos, isinulong ang puwesto ng Pinas sa UN Security Council

Itinaguyod ni Pangulong Bongbong Marcos ang kampanya ng bansa para sa puwesto sa United Nations Security Council sa kanyang pagbisita sa New York City.
Nakipagpulong ang pangulo kay United Nations Secretary-General Antonio Guterres upang talakayin ang multilateral cooperation at mga hakbang para sa kapayapaan. Nakipagpulong din siya sa ilang malalaking mamumuhunan, kabilang ang JP Morgan Chase.
Kasabay nito, isinulong din ng pangulo ang adbokasiya para sa kapayapaan sa gitna ng tumitinding tensyon sa Gitnang Silangan.
Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, nakapagdala rin ang pangulo ng mga bagong oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Isang kumpanyang ng medical gloves mula sa Estados Unidos ang nagbabalak magtayo ng manufacturing plant sa Pilipinas upang makagawa ng mahahalagang medical supplies sa loob mismo ng bansa.
Ang nasabing kumpanya ay maglalagak ng paunang puhunan na humigit-kumulang $200 milyon at inaasahang makalilikha ng mahigit 2,000 trabaho para sa mga Pilipino.