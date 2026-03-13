SUBSCRIBE NOW SUPPORT US
Frasco nagresign bilang DOT chief, binigyan ng advisory post

TOURISM Secretary Christina Garcia Frasco
Photo courtesy of DoT
Nagbitiw na sa puwesto bilang kalihim ng Department of Tourism si Secretary Christina Frasco matapos siyang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities.

Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, maraming lugar sa bansa ang nahaharap sa mga panganib na dulot ng pabago-bagong panahon, na may malaking epekto sa lokal na ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan.

TOURISM Secretary Christina Garcia Frasco
Frasco given graceful exit

Dahil dito, itinalaga si Frasco sa bagong posisyon upang tumulong sa pagpapalakas ng implementasyon ng mga programa ng pamahalaan at matiyak na napapanatili ang mga prayoridad na inisyatiba sa antas ng mga komunidad.

Inilarawan naman ni Castro ang paglipat ni Frasco sa bagong tungkulin bilang isang transition.

Samantala, pansamantalang pamumunuan ni Usec. Verna Buensuceso ang Department of Tourism. Nilinaw din ni Castro na hindi nagbitiw sa puwesto si Frasco, taliwas sa mga naunang ulat, at papalitan siya ng beteranang trade diplomat na si Dita Angara-Mathay.

TOURISM Secretary Christina Garcia Frasco
Palace reassigns Frasco as adviser
DOT
Christina Frasco

