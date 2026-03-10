VP Sara, no comment kay Suntay at WPS; De Lima nanguwestiyon

Sa pagdiriwang ng Women’s Month sa plenaryo, kinuwestiyon ni House Senior Minority Leader Leila de Lima ang pananahimik ni Vice President Sara Duterte hinggil sa mga isyu na kinahaharap ng kababaihan at sa patuloy na pangha-harass ng China sa West Philippine Sea.
Sa kanyang privilege speech, sinabi ni De Lima na hindi niya maintindihan kung bakit nananatiling tahimik ang bise presidente kahit may mga ulat ng pang-iinsulto at pagmamaliit sa kapwa kababaihan. Tinukoy niya ang umano’y misogynistic at sexist na pahayag nina Bong Suntay at Ferdinand Topacio, na lumutang kasunod ng talakayan tungkol sa mga impeachment complaint laban kay Duterte.
Ayon kay De Lima, posibleng dahilan ng pananahimik ng pangalawang pangulo ang pagiging kaalyado nito ng mga nasabing personalidad, na kabilang din sa mga nagtatanggol kina Suntay at Topacio.
Idinagdag pa ng mambabatas na kapansin-pansin din ang katahimikan ni Duterte sa usapin ng patuloy na pambubully ng China sa West Philippine Sea. Sa halip umano na magsalita laban dito, hinahayaan lamang aniya ng bise presidente ang mga tinaguriang “Tsinador” na ipagtanggol ang mga kumukuha at umaangkin sa teritoryo ng Pilipinas.