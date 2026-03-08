Topacio: 'nakakatawa' at 'ignorante' ang mga mambabatikos ni Suntay

Habang humaharap sa matinding batikos si Quezon City Rep. Bong Suntay matapos ang kontrobersyal na pahayag niya tungkol sa aktres na si Anne Curtis sa isang congressional hearing, iginiit ng kanyang abogado na si Ferdinand Topacio na anumang kasong kriminal laban sa mambabatas ay “constitutionally baseless.”
Sa isang pahayag nitong Linggo, sinabi ni Topacio na ang mga naghahain o nagbabalak maghain ng reklamo laban kay Suntay ay “laughably ignorant” umano sa Konstitusyon.
Binanggit niya ang immunity ng mga mambabatas para sa mga pahayag na ginagawa sa mga legislative proceeding, at partikular na tinukoy ang Section 11, Article VI: “No member shall be questioned nor be held liable in any other place for any speech or debate in Congress or in any committee thereof.”
Nagsimula ang isyu matapos magsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang humigit-kumulang 100 miyembro ng World March of Women-Pilipinas.
Inakusahan nila si Suntay ng paglabag sa Safe Spaces Act (RA 11313), Magna Carta of Women (RA 9710), at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials (RA 6713).
Nakatuon ang mga reklamo sa mga binitiwang pahayag ni Suntay sa pagdinig ng House Committee on Justice noong 03 Marso tungkol sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte.
Sa kanyang naging pahayag na mabilis na nag-viral online, binanggit ni Suntay si Curtis sa isang sexually suggestive na analogy, at sinabing inisip niya ang “what could happen” matapos itong makita, ngunit iginiit na “only in my imagination” lamang iyon.
Kinondena ng mga women’s rights advocate ang naturang komento at sinabing hindi ito akma sa isang congressional proceeding. Tinawag din nila itong misogynistic at masamang halimbawa mula sa isang public official.
Samantala, binigyang-diin ni Topacio na kahit pa nakaa-offend ang mga sinabi ni Suntay, pinoprotektahan pa rin umano siya ng batas laban sa legal consequences para sa mga pahayag na ginawa sa Kongreso.
Muling nagpasiklab ang kontrobersya ng usapin tungkol sa limitasyon ng free speech at accountability ng mga mambabatas, lalo na kapag may mga public figure na binabanggit sa mga mapanuksong o personal na paraan sa gitna ng official proceeding.
Matapos ang naging kontrobersyal na pahayag ng kanyang asawa sa House hearing, humingi ng paumanhin kay Curtis ang asawa ni Suntay na si Sheila Guevara.
Nag-post si Guevara sa Instagram noong 05 Marso upang linawin ang kanyang panig.
Binigyang-diin niya na hindi siya at ang kanilang mga anak sang-ayon at hindi nila kinukunsinti ang sinabi ng kanyang asawa, at pinabulaanan din niya ang mga ulat na tumawa siya sa naturang pahayag.
“I want to be unequivocally clear: My children & I do not agree with, and we do not condone, the analogy made by Bong,” she wrote.
Nagpahayag din si Sheila ng panghihinayang kay Anne Curtis at sa pamilya nito dahil sa insidente.