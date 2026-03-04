Mga babaeng opisyal, bumuwelta sa 'malaswang' komento ni Suntay tungkol kay Anne Curtis

Kinondena ng ilang babaeng opisyal ang pahayag ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay patungkol sa kanyang "imahinasyon" at "pagnanasa" kay Anne Curtis.
Hindi pinalampas nina Senador Risa Hontiveros, Mayor Joy Belmonte, at Presidential Communications Office (PCO) Undersecretary Claire Castro ang naging pahayag ng kongresista sa isang House Committee hearing noong ika-3 ng Marso.
Ayon sa senadora, dapat humingi ng paumanhin at makipag-ayos si Suntay sa aktres, lalo’t nakababahala ang patuloy nitong paggiit na walang mali sa kanyang sinabi. Binigyang-diin ni Hontiveros na ang ganitong komento ay labag sa Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law, at ipinaalala na ang pagdiriwang ng Women's Month ay panawagan para sa dignidad at respeto sa mga kababaihan.
Binatikos din ni PCO Undersecretary Claire Castro ang depensa ni Suntay na dapat umanong ituring na "compliment" ang kanyang kontrobersyal na komento.
"Dapat pa bang ipagpasalamat na ang lalaki ay nag-iisip ng malaswa sa iyong pagkababae?" tanong ni Castro.
Sa isang opisyal na pahayag sa Quezon City Government Facebook page, inilabas ni Mayor Joy Belmonte ang kanyang pagkadismaya. Aniya, taliwas ang pahayag ni Suntay sa itinataguyod na diwa ng lungsod, partikular na sa proteksyon ng mga kababaihan at ng kanilang mga karapatan.
Ginamit ni Suntay ang halimbawa ng kanyang "imagination o desire" sa aktres upang igiit na hindi maituturing na krimen ang naunang banta ni Bise Presidente Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kanya, normal lamang ang imahinasyon at wala itong katotohanan.
“Alam mo naman, minsan nasa Shangri-La ako. Nakita ko si Anne Curtis — ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga at na-imagine ko na lang kung anong puwedeng mangyari, pero siyempre hanggang imagination na lang ’yun. Pero di naman siguro ako kakasuhan dahil kung ano-ano ang na-imagine ko,” saad ni Suntay.