Sara Duterte, tinawag na pa-victim ng Makabayan Bloc

Binatikos ng Makabayan Bloc nitong Linggo, 08 Marso 2026, si Vice President Sara Duterte dahil umano sa “playing the victim” habang hinaharap nito ang impeachment complaints na may kaugnayan sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds.
Naglabas ng pahayag ang mga mambabatas matapos ilarawan ni Duterte ang House inquiry sa umano’y maling paggamit ng confidential funds bilang isang “conspiracy” at isang “political weapon” na ginagamit laban sa kanya.
Ayon sa bloc, ang mga pahayag ng bise presidente ay “rehashed lines—an overplayed script meant to evade accountability by playing the victim.”
Kabilang sa Makabayan Bloc sa 20th Congress sina ACT Teachers Party-list Rep. Antonio Tinio, Gabriela Party-list Rep. Sarah Elago, at Kabataan Party-list Rep. Renee Co.
Binigyang-diin nila na ang confidential funds ay pampublikong pera at may karapatan ang publiko na humingi ng transparency kapag malalaking halaga ang hinihingi at inilalabas sa ilalim ng lihim na pondo.
Sinabi rin ng mga mambabatas na ang paglalagay ng label na “fishing expedition” sa congressional oversight ay hindi nag-aalis sa mga tanong tungkol sa paggasta at lalo lamang nagpapakita na kailangan itong busisiin.
Tinanggihan din nila ang pahayag ni Duterte na nagsimula ang impeachment proceedings bago pa lumabas ang ebidensya. Ayon sa kanila, nauna nang umingay ang mga isyu dahil sa ilang red flags, kabilang ang laki ng pondo, ang bilis ng paglabas nito, ang layunin ng pondo, at ang mga safeguard laban sa posibleng misuse.
Kabilang sa mga alegasyong nakasaad sa impeachment complaints ang umano’y maling paggamit ng P612.5 milyon sa confidential funds.
Kinontra rin ni Tinio at ng kanyang mga kasamahan ang paulit-ulit na pagbanggit ni Duterte sa “unmodified opinions” mula sa Commission on Audit.
Ayon sa kanila, ang ganitong opinion ay hindi awtomatikong nangangahulugan na walang nangyaring paglabag, lalo na sa mga kategorya ng paggasta na limitado ang disclosure.
Inakusahan din ng bloc ang bise presidente ng pag-atake sa mga kritiko bilang paraan umano para ilihis ang usapin mula sa mga alegasyon.
Dagdag pa nila, ang paulit-ulit na pagre-red-tag ni Duterte sa mga kritiko ay nagpapakita ng pattern na ginagamit ng ilang pulitikong nasa ilalim ng pressure.
Sinabi ng Makabayan Bloc na mas mainam na lumahok si Duterte sa impeachment proceedings at direktang sagutin ang mga alegasyon.
Binigyang-diin din nila na may konstitusyonal na mandato ang House na magsagawa ng oversight at tiyakin ang accountability, at walang sinumang opisyal ng gobyerno ang exempted sa prosesong ito.
Hinimok din ng mga mambabatas si Duterte na dumalo sa mga pagdinig ng House Committee on Justice at sagutin ang mga tanong kaugnay ng impeachment complaints.
Kamakailan, idineklara ng House justice panel na pinamumunuan ni Batangas 2nd District Rep. Gerville “Jinky Bitrics” Luistro na sapat sa porma at laman ang dalawang impeachment complaints laban kay Duterte.
Binigyan si Duterte ng 10 araw sa kalendaryo para isumite ang kanyang sagot sa mga alegasyong nakapaloob sa impeachment complaints.