Robb Guinto happy na ipalalabas sa sinehan ang ‘Unang Tikim’

Actually, hindi lang sa movie masaya si Robb. Natutuwa rin siya sa kanyang participation sa katatapos na action series ng GMA-7, ang “Black Rider.”

“Sobrang saya ko na napabilang ako sa ‘Black Rider.’ Sobrang nagpapasalamat ako sa lahat, sa Viva, sa manager ko, sa handler ko, kay Boss Vic del Rosario. Ito ang naging stepping stone ko, ang Vivamax pero sabi ko nga, hindi nagko-close ang door sa Viva kasi kung saan ako nagsimula ay babalik at babalik ako doon. Marami rin kaming natutunan sa mga veteran actors and actresses,” say niya.

When asked kung sino ang best kisser niya sa movie, walang second thoughts na sinabi ni Robb na si Angeli Khang.

“First movie kasi namin itong ‘Unang Tikim’ kaya sobrang memorable nito sa amin. Naging magkaibigan kami on and off cam,” say ng dalaga.

