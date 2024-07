Ivana Alawi nagpasalamat sa ‘Batang Quiapo’

***

Heart Evangelista hinangaan sa donation sa SSFI

Nagsakripisyo pala di Heart Evangelista just to donate a huge amount of money sa Senate Spouses Foundation Inc. na pinamumunuan niya.

Imagine, nagbenta pala ng kanyang handpainted bag si Heart para makapag-donate ng malaking halaga.

Heart’s donation was received by Kat Pimentel and Nancy dela Rosa. Ito ay nagkakahalaga ng 1.5 million pesos.

With her donation ay umani ng papuri si Heart.

“Great job! barya lang yan kay Miss Heart ang 1.5 million..pero para sa ating mga mahihirap malaking pera na yan!”

“Tumutulong naman talaga si heart may foundation nga yan na marami natutulungan di lng sya mahilig mg camera sa lahat ng ginagawa nya..kht habangbuhay hindi mgtrabaho yan mabubuhay ng marangya yan.

“I know shes very kind. When a person is a dog lover. She has a pure heart to everyone in needs. Bless you miss heart evangelista.”