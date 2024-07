BINI Jhoanna di nakasama sa KCON LA 2024

Maraming fans ang nanghinayang.at hindi nakasama si BINI Jhoanna sa katatapos na KCON LA 2024 na dinaluhan ng iba’t ibang performers sa mundo.

Sa isang statement, ipinahayag ng management ng Bini, sinabing health ang dahilan kung bakit hindi nakasama si Jhoanna sa performance ng all female group.

“Due to unanticipated health issues, Jhoanna will not be able to participate in KCON LA 2024. Rest assured that she is being monitored closely and recovering well. Let’s keep supporting the other members and join us in this celebration of culture, music and excellent performances.”

Yan ang nakasaad sa statement ng Star Magic na siyang namamahala sa grupo.

Maraming BINI fans ang nakaunawa sa sitwasyon ni Jhoanna. Ang hiling lang nila ay ang paggaling nito sa madaling panahon.

“Its okay jho..nxtime nalang si kcon ang importante yung health mo..Sana gumaling kana po..#getwellsoonMASTERJHO. love u our best leader.”

“Get well Soon my BIAS. Just priority your health. True blooms loves you soo much.”

“Sunod sunod naman kasi events ng girls, overfatigue na yan. get well soon Jho.”

“You are the best leader retsam Jho. kahit may sakit Anjan parin sya to see, help and support to the other girls.”