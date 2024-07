Ivana Alawi matsutsugi na sa ‘Batang Quiapo’

***

Gloria Diaz itinangging mahirap ang Bb. Pilipinas question niya

Nag-viral si former Miss Universe Gloria Diaz dahil sa kanyang tanong during Binibining Pilipinas 2024 pageant.

Naging trending topic si Gloria dahil sa kanyang tanong kay Miss Bulacan na si Ms. Roella Frias Solis.

“What physical asset do you have that should make you win?” tanong ni Gloria sa candidate.

“As a beauty queen and as a woman of vision, I am here to present you the best version of myself despite having a pivotal loss,” sagot ni Roella na malayo sa tanong.

Nagbigay ng second chance si Gloria and asked Roella again, “But what physical asset do you have?”

“One physical asset I have is I am beautiful. Aside from that, I have a mission and vision in life that makes me apart from the other candidates. Thank you,” sagot ni Roella.

Sabi ni Gloria in the interview after, madali lang ang kanyang tanong.

“Mahirap ba ‘yon? Ang dali-dali lang ng tanong,” say ni Gloria.