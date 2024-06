Apple Dy magiging happy kung babansagang Vivamax Queen

Magiging napakasaya ni Apple Dy kung babansagan siyang bagong Vivamax Queen.

Pero aniya, mahaba pa ang kanyang lalakbayin para makuha ang title.

“For me naman, ‘yung iniisip ko na title as a Vivamax Queen, siyempre, I have a long way to go,” say ng dalaga sa mediacon ng movie niya.

Pero aminado si Apple na magiging masaya siya kung babansagan siyang Vivamax Queen.

“Feeling ko po, kung they will honor me as a Vivamax Queen in the future, I will be so blessed; feeling blessed and honored and sobrang overwhelming I think. Pero siyempre I will be happy po if ever,” say niya.

Pangalawang Vivamax project pa lang ni Apple ang Balinsasayaw kasama sina Benz Sangalang and Aiko Garcia kung saan gumaganap siya bilang isang rich girl na may asawang babaero. Ginamit niya ang isang kaibigan para mabuking ang pambababae ng kanyang asawa.

“Ako po, hinuhugot ko po doon sa character, kung ano ba ang mapi-feel ni Ivy kapag nangyari sa kanya in real life. So, ‘yun po ang pinanggagalingan, from the heart po,” say ni Apple about her role.