BINI Jhoanna halos maiyak sa tuwa

Sunud-sunod ang activities ng BINI tulad ng third year anniversary show nilang Bini Hour at the One Ayala Mall sa Makai noong June 11; concert performance sa Independence Day celebration sa Quirino Grandstand noong June 13 at marami pang iba.

With this ay halos maiyak sa tuwa ang BINI leader na si Jhoanna Robles lalo pa’t sold-out na ang kanilang three-day concert sa New Frontier Theater.

“Itong mga nakaraang araw, hindi siya madali for us, hindi nagiging madali ‘yung preparation for our upcoming concert kasi sabay ng mga guestings and shows namin,” say ni Jhoanna sa isang interview.

“Pero grabe, parang nawala ‘yung pagod namin tonight, grabe maraming salamat po,” dagdag pa niya.

Aminado si Jhoanna na hindi pa sila sanay na mag-perform sa harap ng big crowd.

“Every event na gan’to karaming tao parang bago pa rin po siya sa amin so maraming-maraming salamat po. Hindi ito mangyayari kundi dahil sa inyo. Walang nagsa-succeed na mag-isa lang, lahat ‘to dahil sa inyo, Blooms,” say ng dalaga.

“Hindi man namin in-expect na mangyayari ‘to sa, na kung ano’ng mayroon tayo sa loob ng tatlong taon,” dagdag pa niya.

“Super proud ako sa girls, sa BINI, kasi it all started with a dream pero ngayon unti-unti nangyayari na siya,” say pa ni Jhoanna.

Naging emotional si Jhoanna nang magpasalamat siya sa ABS-CBN bosses dahil sa paniniwala nila sa grupo.

“Naiiyak ako kasi nakikita ko ‘yung mga bosses namin ... kung alam niyo lang ‘yung pinaglaban nila for us, nu’ng dumaan ‘yung shutdown and pandemic, sino ba naman kami para ipa-stay ng management, ‘di ba?” say ng dalaga.