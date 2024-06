Bea Alonzo may bago ng dyowa?

Patanong ang chika ni Ogie Diaz kung true ang chikang nakarating sa kanya na may bago ng dyowa si Bea Alonzo.

“How true na may bago ka nang dyowa, Bea?” say ni Ogie sa Youtube channel niya.

Samantala, nilnaw ni Bea ang maling chika na siya ang nakipag-break sa boyfriend niyang si Dominic Roque.

“Hindi ako ang nakipag-break,” sabi ni Bea sa interview niya kay Nelson Canlas.

Pero ayaw na niyang pag-usapan ang nakaraan.

“Let’s leave it in the past. It’s amicable. OK naman kami. I think it will be disrespectful to the relationship and to the other person to talk about it,” say ng dalaga.

“It’s a very sensitive topic. And gusto kong bigyang ng respeto at gusto kong iwan sa magandang paraan what we had,” dagdag pa ni Bea.