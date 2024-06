LATEST

'KAMI PO AY FILIPINO; DITO KAMI PINANGANAK AT DITO RIN KAMI MAMAMATAY' — CECILIO PEDRO

FFCCCII President Cecilio Pedro leads the "Lakad Magkaibigan", organized by the FFCCCII (Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc.), on Sunday, 9 June 2024. | via Pat Santos